Княгиня Шарлин воссоединилась с семьей и показала трогательные фото

Княгиня Монако Шарлин воссоединилась со своей семьей, которая прилетела к ней в Южную Африку.

Следом за новостью о том, что 43-летняя княгиня Монако Шарлин перенесла очередную операцию и она прошла хорошо, стало известно, что ее муж князь Альбер II и шестилетние дети – принц Жак и принцесса Габриэлла, прилетели в Южную Африку, чтобы навестить жену и мать и поддержать ее в этот непростой период жизни.

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Шарлин пробыла в Южной Африке три месяца назад, перенесла несколько операций, которые потребовались после того, как княгиня заболела лор-инфекцией после перенесенного еще в мае синус-лифтинга (это стоматологическое вмешательство), которое впоследствии привело к осложнениям - лор-инфекции. Проблемы с ушами она обнаружила, когда в мае прилетела в Южную Африку.

Сейчас Шарлин поправляется. В Instagram она поделилась редкими семейными фотографиями и написала:

"Я так рада, что моя семья снова со мной. (Габриэлла решила подстричься!) Извини, Белла, я изо всех сил старался это исправить".

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Также на снимках Шарлин запечатлена в объятиях своего 63-летнего супруга Альбера II. Один из подписчиков прокомментировал фото: "Рад видеть вас здоровым и воссоединившимся, Ваше Высочество!"

Ранее Шарлин говорила, что сможет вернуться в Монако не ранее октября.

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