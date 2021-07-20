Княгиня Шарлин впервые озвучила реальную причину, почему не может вернуться в Монако

Княгиня Шарлин впервые озвучила реальную причину, почему не может вернуться в Монако

Княгиня Монако Шарлин уже несколько месяцев отсутствует в Монако. И наконец озвучена причина, из-за которой жена правящего князя Альбера II так надолго застряла в родной Африке.

В новом интервью южноафриканскому каналу News24 княгиня Монако сообщила, что получила осложнение после того, как ей сделали синус-лифтинг и трансплантацию кости перед поездкой на родину в Южную Африку, куда она отправилась в конце мая, чтобы осветить борьбу с браконьерством на носорогов.

Синус-лифтинг – это сложная хирургическая операция, целью которой является увеличение объема костной ткани в зоне верхних зубов для того, чтобы получить место доя установки зубного импланта. В интервью Шарлин призналась, что не осознавала, что у нее инфекция, пока не обратилась к специалисту после того, как ее уши начали сильно болеть, пишет Hello!.

Княгиня Шарлин / Associated Press

Шарлин рассказала, что причина, по которой она не может вернуться домой в Монако, заключается в том, что давление в ушах не выравнивается, а это означает, что она не может летать на высоте выше 20 000 футов.

Из-за этого княгиня была вынуждена пропустить десятую годовщину свадьбы с мужем принцем Альбером II, которая состоялась 2 июля.

Напомним, в преддверии праздника дворец Монако выпустил серию видеороликов, чтобы отметить ключевые моменты отношений пары. В тот же день Шарлин поделилась в Instagram кадрами с их роскошной свадьбы в 2011 году, а также другими яркими моментами, включая рождение детей и их благотворительную деятельность.

Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / Getty Images

Когда теперь княгиня вернется домой в Монако, пока не известно. Ее муж и дети - принц Жак и принцесса Габриэлла, прилетали в Африку, чтобы навестить Шарлин.

Княгиня Шарлин с детьми / Associated Press

Читайте также: Похудевшая и с новой прической: княгиня Шарлин показала, как выглядит после операций

Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II (10 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку