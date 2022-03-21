Сильно исхудала: княгиня Шарлин впервые появилась на публике после длительного лечения

Несколько недель назад княгиня Шарлин вернулась в Монако.

Стало известно, что княгиня пребывала в швейцарской клинике les Alpes за 43 тысячи евро в неделю, где находилась четыре месяца из-за болезни. Мать двоих детей была госпитализирована в частную швейцарскую клинику в конце ноября, через несколько дней после ее возвращения в Монако после 10-месячного пребывания в родной Южной Африке.

Княгиня Шарлин / Getty Images

18 марта княгиня Шарлин впервые появилась на публике. Она посетила поминальную службу по королю Гудвил Звелитини в королевском дворце КваКхетхомтандайо в Нонгоме, Южная Африка.

Король Гудвилл Звелитини скончался 12 марта 2021 года в восточном городе Дурбан в возрасте 72 года после нескольких недель лечения заболевания, связанного с диабетом. Его останки были доставлены обратно на место его рождения, в небольшой юго-восточный городок Нонгома в провинции Ква-Зулу-Натал, где он был похоронен после полуночи.

Княгиня Шарлин / Getty Images

Княгиня была одета в черную траурную одежду и с кружевным платком на голове. На снимках Шарлин была запечатлена в сопровождении Бриджит Радебе - южноафриканской бизнес-леди тасванского происхождения. Не трудно заметить, как сильно похудела Шарлин, а также она снова вернула себе светлый оттенок волос.

Княгиня Шарлин и Бриджит Радебе / Getty Images

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