Княгиня Шарлин впервые публично прокомментировала слухи о разводе с мужем князем Альбером II

Слухи о разладе в семье князя Монако Альбера II и княгини Шарлин ходят уже очень давно. С тех пор как принцесса провела почти год на своей родине в Южной Африке, а после ненадолго вернулась в Монако и снова уехала на лечение в Швейцарию.

В новом интервью газете Monaco-Matin 44-летняя княгиня Шарлин прокомментировала зловещие сплетни.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

"Я до сих пор сожалею, что некоторые СМИ распускают такие слухи о моей жизни, моих отношениях. Как и все остальные, мы люди, и, как и у всех людей, у нас есть эмоции и слабости, только наша семья подвергается воздействию средств массовой информации. Мы вместе обсуждали эти вредоносные статьи, и он (муж Шарлин, князь Альбер II) сделал все, чтобы защитить меня и наших детей", - высказалась княгиня.

Шарлин рассказала, что очень рада вернуться домой к семье и что очень ценит ту любовь и поддержку, которую получила от королевских поклонников.

Княгиня Шарлин с сыном Жаком / Фото: Associated Press

Также читайте Князь Монако Альбер II выразил солидарность с украинским народом и поддержал санкции против России

"Я очень рада вернуться домой, в Монако, к своей семье. Я получила так много положительных и теплых сообщений, когда была вдали от Монако, и я благодарю всех за поддержку", - заявила Шарлин.

Недавно княгиня вместе с дочерью принцессой Габриэллой посетили Неделю моды в Монте-Карло и Шарлин поделилась совместным снимком с дочерью в своем блоге в Instagram. Многие фолловеры отметили, что сегодня княгиня прекрасно выглядит, ей очень идет новая прическа и цвет волос.

Княгиня Шарлин с дочерью принцесой Габриэллой / Фото: Instagram княгини Шарлин

Читайте также: