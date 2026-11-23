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Княгиня Шарлин выбрала для выхода белый костюм и повторила прическу своей свекрови - Грейс Келли
Княгиня Монако Шарлин посетила новое мероприятие, где появилась в элегантном луке и с прической, которая, вероятно, была данью памяти и уважения матери ее мужа Альбера II – княгине Грейс Келли.
Шарлин Монакская приняла участие в презентации новой формы для регбийных команд «Импис» и «Умуса», двух спортивных проектов, тесно связанных с ее фондом.
Княгиня Шарлин появилась в элегантном луке и с прической, которая, вероятно, была данью памяти и уважения матери ее мужа Альбера II – княгине Грейс Келли.
Для мероприятия, связанного с регби, одной из ее главных страстей, Шарлин выбрала элегантную, классическую прическу. Это был эстетический жест в память о Грейс Келли, чье влияние до сих пор ощущается в княжестве.
Для этого выхода Шарлин выбрала белоснежный брючный костюм с двубортным жакетом и черным воротником, а также четко очерченной линией плеч и глубоким V-образным вырезом. Широкие длинные классические брюки прямого кроя в тон жакету, почти полностью закрывающие обувь и обула черные туфли-лодочки с закрытым носом.
Светлые волосы княгини гладко уложены в элегантную прическу с боковым пробором, которая неизбежно напоминает Грейс Келли и ее стиль в 50-х-60-х годах, одну из величайших икон стиля Монако и ее покойную свекровь.
Шарлин сделала красивый макияж и дополнила образ бриллиантовыми серьгами-гвоздиками в ушах.
На этом торжественном мероприятии Шарлин сопровождал ее брат Гарет Уиттсток, который также участвует в жизни обеих команд.