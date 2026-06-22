Княгиня Шарлин выбрала непринужденный образ для прогулки по пляжу в Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

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Их Высочества присутствовали на старте третьего этапа Спортивно-благотворительного мероприятия, организованного Фондом принцессы Шарлин Монакской.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

«Впервые это приключение соединяет Виареджо в Тоскане с Княжеством Монако уникальным 225-километровым маршрутом на водных велосипедах в самом сердце Средиземноморья. Почти 24 часа непрерывных усилий семь команд по четыре элитных спортсмена будут по очереди преодолевать морской путь, чтобы добраться до Монако», — пишут на странице княжеской четы в Instagram.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Повышение осведомленности о предотвращении утопления и безопасности на воде, является центральным элементом миссии Фонда княгини Шарлин Монакской. Она активно и сама вместе со своим мужем князем Альбером II приняла участие в спортивных мероприятиях.

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Шарлин приехала в синей футболке-поло, белых штанах с накладными карманами и кроссовках, волосы собрала в низкий хвост и надела лаконичный жемчужные серьги в уши. Князь Альбер II также присутствовал на мероприятии и был в белой футболке-поло, песочных брюках и белой бейсболке.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин на пляже в Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

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