Княгиня Шарлин выпустила видео накануне 10-летия брака с князем Альбером II

Только вчера мы гадали, куда же подевалась монакская княгиня и супруга правящего князя Альбера II – Шарлин. На публике ее не видели уже несколько месяцев.

И вот в официальном аккаунте княгини Шарлин был опубликован ролик в преддверии десятой годовщины свадьбы с князем Альбером. Годовщину пара отметит 2 июля 2021 года. Чтобы отметить это событие, которое будет праздноваться в течение двух дней, королевская пара выпустит серию из десяти видеороликов, в которых будут отмечены ключевые моменты в их отношениях.

Свадьба Княгини Шарлин и князя Альбера II / Associated Press

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Трейлер сериала уже был опубликован в аккаунте княгини Шарлин в Instagram вчера, 24 июня. В нем показано множество романтических моментов из их отношений, включая свадьбу, а также то, как подбадривал Шарлин ее будущий на тот момент муж, когда она была еще профессиональной пловчихой.

Ролик княгиня Шарлин подписала так: "С юбилеем, Альберт. Спасибо за благословение наших прекрасных детей".

Княгиня Шарлин с детьми / Associated Press

В прошлом году, напомним, Шарлин делилась новыми семейными фотографиями в честь праздника. Регистрация брака пары состоялась 1 июля 2011 года, в 2 июля прошло венчание.

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