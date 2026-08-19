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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Княгиня Софи в белом костюме Max Mara появилась на праздновании Национального дня Лихтенштейна

Празднование стало поводом для княжеской семьи появиться на публике в праздничных нарядах.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Князь Лихтенштейна Алоиз со своей супругой княгиней Софией

Князь Лихтенштейна Алоиз со своей супругой княгиней Софией / © Getty Images

15 августа Княжество Лихтенштейн отпраздновало Национальный день Лихтенштейна. По этому случаю жители Вадуца собрались в саду замка Вадуц, чтобы увидеть княжескую семью.

Князь Лихтенштейна Алоиз со своей супругой княгиней Софи / © Getty Images

Князь Лихтенштейна Алоиз со своей супругой княгиней Софи / © Getty Images

В торжествах приняли участие наследный князь Алоиз и его супруга княгиня Софи. Князь появился в классическом костюме с галстуком, а княгиня выбрала белый костюм от Max Mara, который она носила в сочетании с топом, лаконичными золотыми украшениями и очками.

Княгиня Софи / © Getty Images

Княгиня Софи / © Getty Images

Национальный день Лихтенштейна является государственным праздником страны. Его отмечают 15 августа ежегодно, начиная с 1940 года. Накануне праздника княжеская семья объявила, что изменит правила престолонаследия и переходит к принципу абсолютного первородства.

Князь Лихтенштейна Алоиз со своей супругой княгиней Софи / © Getty Images

Князь Лихтенштейна Алоиз со своей супругой княгиней Софи / © Getty Images

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