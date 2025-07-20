Князь Альбер II празднует 20-летие на троне: княгиня Шарлин и дети появились с ним на торжественном мероприятии

Княжеская семья Монако / © Getty Images

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Князь и его супруга княгиня Шарлин, а также двое их детей — принц Жак и принцесса Габриэлла — присутствовали на праздновании 20-летия правления Альбера II в Монако. Празднества прошли во Дворцовой площади в Монако.

В атмосфере простоты и близости княжеская чета в окружении детей долго прогуливалась по площади, приветствуя монегасков.

Князь Альбер II, принц Жак, принцесса Габриэлла и княгиня Шарлин / © Getty Images

Вечер завершился моментом праздничного настроения и сюрпризом, который ознаменовался угощением всех гостей тортом.

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Княгиня Шарлин появилась на празднике в нежно-розовом платье без рукавов ассиметричного кроя с тонким поясом на талии и в белых кожаных туфлях-слингбэках на невысоких каблуках. Ее светлые волосы были собраны в низкий пучок, на лице был красивый макияж и жемчужные серьги-гвоздики были в ушах.

Принцесса Габриэлла и принц Жак / © Getty Images

Ее дочь принцесса Габриэлла носила белое кружевное платье с поясом на талии, обута в белые босоножки Dolce & Gabbana, а на голове у нее была заплетена коса, украшенная цветами. А сын принц Жак носил темно-синий классический костюм, белую рубашку, синий галстук в принт и обут в черные кожаные туфли. Князь Монако Альбер II надел светло-синий костюм, белую рубашку и красный галстук в белую полоску.

Князь Монако Альбер II начал правление с 6 апреля 2005 года после смерти его отца князя Ренье III. А во время предсмертной болезни отца, с 31 марта 2005 года до кончины Ренье (6 апреля), Альбер был регентом.