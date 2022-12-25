Князь Альбер II рассказал, какие подарки приготовил на Рождество детям и жене Шарлин

Князь Альбер II рассказал прессе, какие подарки приготовил в этом году своим детям и намекнул, что подарит своей супруге княгине Шарлин.

В комментарии журналу People князь Альбер II рассказал, что, конечно же, дарит подарки своим детям и жене. Но покупает их практически в последний момент.

"Это был напряженный год, очень напряженные последние несколько недель. Было много путешествий, и на этой неделе у меня встречи и встречи", - говорит Альбер II.

В этом году 8-летние близнецы Жак и Габриэлла получат в качестве подарков разные игры и игрушки. Князь рассказал, что их интерес к персонажам постоянно меняется.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / Фото: Associated Press

"У Жака был очень долгий период любви к Super Mario, но сейчас он как бы заканчивается и ему нравятся другие сферы", - рассказал Альбер II, а во что предпочитает играть принцесса Габриэлла, князь не рассказал.

Альбер приготовил жене Шарлин тоже нечто особенное. Что за сюрприз, он не раскрыл, но намекнул, что это практичный подарок. И это то, чего она хотела. "И, может быть, это не единственный подарок, который я собираюсь сделать ей, хорошо? В этом году может быть два разных подарка", - сказал князь.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Праздновать Рождество княжеская семья планирует в Монако. А затем отправится в семейный отпуск на неделю, но куда поедут, Альбер II не рассказал.

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