Князь Альбер II рассказал новости о здоровье его супруги княгини Шарлин

Князь Монако Альберт II поделился новостями о состоянии здоровья своей супруги Шарлин, которая в январе отпраздновала 44-летие.

В комментарии местной газете Monaco-Matin князь Альбер рассказал, что Шарлин чувствует себя лучше и продолжает выздоравливать.

"Принцесса Шарлин чувствует себя лучше, и я надеюсь, что она очень скоро вернется в княжество", - сказал 63-летний князь.

Княгиня Шарлин и князь Монако / Associated Press

Шарлин была госпитализирована в лечебное учреждение за пределами Монако в ноябре 2021 года, через несколько дней после того, как вернулась из Южной Африки, где более пяти месяцев лечилась от инфекции лор-органов и осложнений и перенесла четыре оперативных вмешательства.

Княгиня Шарлин / Associated Press

В декабре князь Альбер II заявлял, что Шарин "выздоравливает удовлетворительным и обнадеживающим образом". Более никаких подробностей о состоянии здоровья княгини не сообщается. В январе Шарлин пропустила День святой Девоты, а вместо нее с князем Альбером II и детьми появилась на публике его старшая сестра принцесса Каролина.

Князь Монако Альбер с сестрами / Getty Images

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