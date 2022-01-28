Князь Альбер II с детьми Жаком и Габриэллой на праздновании Дня святой Девоты / Getty Images

Князь Альбер II с детьми и сестрой принцессой Каролиной приветствовали подданных с балкона дворца

Князь Альбер II с детьми и сестрой принцессой Каролиной приветствовали подданных с балкона дворца

Вчера в Монако отмечали национальный праздник – День святой Девоты.

Днем князь Альбер II вместе с детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой – принимали участие в поджоге парусной лодки, чтобы почтить память своего святого покровителя, а после этого состоялась праздничная месса.

Князь Альбер II с семьей / Associated Press

Уже после мессы Альбер II вместе с сестрой принцессой Каролиной, а также двумя детьми приветствовал толпу с балкона княжеского дворца во время церемонии Sainte Devote.

Князь Альбер II с детьми Жаком и Габриэллой и сестрой князя Каролиной на праздновании Дня святой Девоты / Getty Images

Князь был одет в синий классический костюм, белую рубашку и красный галстук. Его 7-летняя дочь принцесса Габриэлла была в красном платье и с черным обручем с жемчужинами в волосах, а ее брат-близнец принц Жак – в черном костюме с красной окантовкой, черной рубашке и с черным галстуком в красную крапинку. Принцесса Каролина надела твидовое пальто и серьги-висюльки с красными камнями.

Князь Альбер II с детьми Жаком и Габриэллой на праздновании Дня святой Девоты / Getty Images

Княгиня Монако Шарлин, мама Жака и Габриэллы и жена Альбера II на празднике не присутствовала. Королевская особа пребывает на лечении в неизвестном месте.

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