Княгиня Шарлин / © Getty Images

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Насыщенная программа завершилась в Зале принцев Гримальди-форума, где члены княжеской семьи посетили великолепное представление оперы «Порги и Бесс» американского композитора Джорджа Гершвина.

Альбер II и его супруга Шарлин присутствовали на вечере в сопровождении принцессы Каролины Монакской.

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Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

Это событие имело особое значение и для княгини Монако, чья роль в институте укрепилась после заявления ее мужа. Альберт II подтвердил, что его жена будет назначена регентом княжества, если он не сможет исполнять свои обязанности, пока принц Жак (сын пары) еще несовершеннолетний, - заявил дворец.

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Таким образом княгиня Шарлин возьмет на себя ответственность за руководство реорганизованным Регентским советом, изменение, которое будет формализовано новым указом, который, как ожидается, будет утвержден до конца года. Это решение знаменует собой новую главу в ее институциональной карьере и делает этот Национальный день особенно значимым для нее.

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Ранее мы уже рассказывали, какой роскошный образ от Elie Saab княгиня Шарлин выбрала для этого вечера.

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