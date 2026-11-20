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Князь Альбер II сделал важное заявление о своей супруге - княгине Шарлин
Для членов династии Гримальди один из самых знаменательных дней в календаре совпал с Национальным днем Монако, ведь князь Альбер II объявил об одном из важнейших изменений в структуре главы государства.
Насыщенная программа завершилась в Зале принцев Гримальди-форума, где члены княжеской семьи посетили великолепное представление оперы «Порги и Бесс» американского композитора Джорджа Гершвина.
Альбер II и его супруга Шарлин присутствовали на вечере в сопровождении принцессы Каролины Монакской.
Это событие имело особое значение и для княгини Монако, чья роль в институте укрепилась после заявления ее мужа. Альберт II подтвердил, что его жена будет назначена регентом княжества, если он не сможет исполнять свои обязанности, пока принц Жак (сын пары) еще несовершеннолетний, - заявил дворец.
Таким образом княгиня Шарлин возьмет на себя ответственность за руководство реорганизованным Регентским советом, изменение, которое будет формализовано новым указом, который, как ожидается, будет утвержден до конца года. Это решение знаменует собой новую главу в ее институциональной карьере и делает этот Национальный день особенно значимым для нее.
Ранее мы уже рассказывали, какой роскошный образ от Elie Saab княгиня Шарлин выбрала для этого вечера.