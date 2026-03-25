Князь Альбер II сходил с сыном принцем Жаком в музей: дворец поделился фото
Князь Альбер II вместе с сыном принцем Жаком посетили Музей марок и монет.
Музей отмечает свое 30-летие и князь Монако приехал на торжественное мероприятие. Альбер II и наследный принц Жак открыли выставку под названием «От Музея монет к Музею марок и монет», пригласив публику познакомиться с историей и наследием этого учреждения.
Отец и сын также посетили сувенирный магазин, а после подписали гостевую книгу.
Князь Монако был одет в этот день в синий пиджак, светло-серые брюки, белую рубашку и голубой галстук. Принц Жак был в темно-синем костюме, белой рубашке и с синим галстуком, а обут в черные кожаные туфли.
Принц Жак является первым наследником князя Альбера II и когда-то ему предстоит взойти на престол.