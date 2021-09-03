Князь Альбер II сообщил, стоит ли ждать возвращения его жены Шарлин в Монако

Недавно принц Альбер II с двумя наследниками навещал свою супругу княгиню Шарлин в ЮАР.

В западных СМИ уже давно ходят слухи о том, что супруга князя на самом деле сбежала в Южную Африку и не торопится возвращаться домой из-за проблем в семейной жизни и развод пары не за горами.

Официальная же версия звучит так: "Княгиня Шарлин не может вернуться в Монако из-за проблем со здоровьем". В прошлом месяце она перенесла несколько очередных операций, которые нужно было сделать в связи с лор-инфекцией, с которой бывшая спортсменка борется с середины лета.

Княгиня Шарлин / Associated Press

Князь Альбер II дал комментарий относительно состояния здоровья его жены и рассказал о планах Шарлин.

"Она очень хочет вернуться домой и надеется, что сможет снова воссоединиться со своей семьей - на этот раз в Монако - раньше, чем ожидалось", - сказал принц Альбер изданию People. Ранее княгиня Монако говорила, что предполагает, что сможет вернуться домой не раньше октября. Пока что ей запрещено подниматься на борт самолета, потому что проблемы с ушами носят такой характер, который не позволяет ей летать.

В своем первом интервью с тех пор, как он вернулся из поездки к жене вместе с детьми в Южную Африку, 63-летний князь представил обновленную медицинскую информацию и отреагировал на сообщения СМИ, которые предполагают, что проблемы в браке, а не проблемы со здоровьем, держат их семью отдельно друг от друга.

(листайте фото вправо)

Также читайте Княгиня Шарлин несомненно вернется в Монако: названа причина

"Дата ее возвращения в Монако зависит от того, что скажут врачи, и если ее прогресс продолжится, она могла бы спланировать свое путешествие уже в этом месяце. Я знаю, что она сказала, что, возможно, это будет конец октября, но это было до крайней встречи с врачами. Я почти уверен, что мы сможем немного сократить этот срок", - заявил Альбер II.

Читайте также: Выбритые виски и внебрачные дети мужа: у княгини Шарлин были причины сбежать из Монако

Прически княгини Монако Шарлин (12 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку