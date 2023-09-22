Князь Альбер II вывел детей на субботник, но их мама Шарлин не пришла

Княгиня находится в Южной Африке, куда уехала, чтобы поддержать благотворительные мероприятия по плаванию.

А в это время двое ее детей – принц Жак и принцесса Габриэлла вместе с их отцом князем Альбером II – приняли участие во Всемирном дне уборки, организованном в Княжестве.

Фотографиями с мероприятия на котором 8-летние близнецы собирали мусор в пакеты, поделились на официальной странице княжеской четы в Facebook.

Принцесса Габриэлла была в джинсовом комбинезоне, а ее брат Жак в белых шортах и голубой футболке-поло. Они оба были в белых бейсболках и обуты в белые кроссовки. Их отец Альбер также надел шорты и красную футболку-поло и помогал отпрыскам собирать мусор.

Напомним, ранее дворец делился фото, как княгиня Шарлин и князь Альбер отводили детей в школу.

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