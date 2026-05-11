- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 7
- Время на прочтение
- 1 мин
Княжеская семья Люксембурга поделилась праздничной фотосессией в честь именинника - принца Шарля
Принцу Шарлю Люксембургскому 10 мая исполнилось шесть лет.
Великий князь Гийом и его жена великая княгиня Стефания поделились в своем Instagram серией праздничных снимков с именинником.
На фотографиях маленький принц запечатлен в окружении своих родителей, а также младшего на три года брата — принца Франсуа. Братья были одеты в одинаковые наряды — светлые джемпера, под которыми были белые рубашки и подобраны к луку светлые брюки.
Именинник также был запечатлен с праздничным тортом. А еще снимки были сделаны в саду на фоне красивых цветущих деревьев и тоже в окружении своей семьи.
В Instagram в подписи к снимкам семья написала, что поздравляет принца Шарля с днем рождения.