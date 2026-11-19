Княжеская семья Монако / © Getty Images

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Семья полным составом посетила мессу благодарности в Соборе Святого Николая. Для главного государственного праздника страны князь Альбер II, княгиня Шарлин и их 11-летние близнецы — наследный принц Жак и принцесса Габриэлла — выбрали парные, идеально согласованные образы.

На Шарлин был брючный костюм молочно-кремового оттенка, с удлиненным жакетом с воротником-стойкой и застежкой на обтянутые тканью пуговицы, украшен изысканной объемной цветочной аппликацией вдоль застежки и по линии плеч, а надела прямые брюки в тон.

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Княжеская семья Монако / © Getty Images

На голове у Шарлин была изящная миниатюрная шляпка с цветочным декором, закрепленная на гладкой собранной прическе и бриллиантовые серьги-пусеты были в ушах.

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Принцесса Габриэлла продемонстрировала парный образ с матерью — приталенное пальто молочно-белого цвета длины миди с воротником-стойкой, рядом обтянутых тканью пуговиц и такой же объемной цветочной аппликацией у воротника и на левом плече. На груди приколота миниатюрная государственная награда. Волосы девочки были заплетены спереди в аккуратные косички с мелкими белыми декоративными элементами.

Княжеская семья Монако — Шарлин, Габриэлла, Жак и Альбер II / © Getty Images

Княжеская семья Монако прибыла на мессу / © Getty Images

Князь Альбер II надел парадный мундир суверенного князя, а его сын — наследный принц Жак — парадный мундир карабинеров Монако.

На днях княгиня Шарлин и князь Альбер II возглавили церемонию вручения знаков отличия орденов Святого Карла и Гримальди. На мероприятии присутствовал и принц Жак.

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