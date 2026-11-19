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Княжеская семья Монако посетила мессу в честь празднования Национального дня
Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми присутствовали на праздновании Национального дня Монако.
Семья полным составом посетила мессу благодарности в Соборе Святого Николая. Для главного государственного праздника страны князь Альбер II, княгиня Шарлин и их 11-летние близнецы — наследный принц Жак и принцесса Габриэлла — выбрали парные, идеально согласованные образы.
На Шарлин был брючный костюм молочно-кремового оттенка, с удлиненным жакетом с воротником-стойкой и застежкой на обтянутые тканью пуговицы, украшен изысканной объемной цветочной аппликацией вдоль застежки и по линии плеч, а надела прямые брюки в тон.
На голове у Шарлин была изящная миниатюрная шляпка с цветочным декором, закрепленная на гладкой собранной прическе и бриллиантовые серьги-пусеты были в ушах.
Принцесса Габриэлла продемонстрировала парный образ с матерью — приталенное пальто молочно-белого цвета длины миди с воротником-стойкой, рядом обтянутых тканью пуговиц и такой же объемной цветочной аппликацией у воротника и на левом плече. На груди приколота миниатюрная государственная награда. Волосы девочки были заплетены спереди в аккуратные косички с мелкими белыми декоративными элементами.
Князь Альбер II надел парадный мундир суверенного князя, а его сын — наследный принц Жак — парадный мундир карабинеров Монако.
На днях княгиня Шарлин и князь Альбер II возглавили церемонию вручения знаков отличия орденов Святого Карла и Гримальди. На мероприятии присутствовал и принц Жак.