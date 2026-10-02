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Дата публикации
Категория
Общество
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Княжеская семья Монако устроила церемонию приветствия для президента Италии и первой леди

Князь Альбер II и княгиня Шарлин Монакские в сопровождении своих близнецов сегодня приветствовали президента Италии Серджо Маттареллу по случаю его государственного визита в княжество Монако.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княжеская семья Монако с президентом Италии и его дочерью

Княжеская семья Монако с президентом Италии и его дочерью / © Instagram княжеской семьи Монако

Итальянского президента и его дочь, Лауру Маттареллу, которая является первой леди, встречали во дворце.

Княгиня Шарлин выбрала для торжественного приема брючный костюм в кремовом цвете от Dior, который она предпочитала и в некоторых своих последних публичных появлениях. Его Шарлин дополнила  соответствующими туфлями в тон.

Ее дочь принцесса Габриэлла, которой было поручено вручить Лауре Маттарелле букет цветов, тоже выбрала брючный костюм, хотя в ее случае — нежно-розового оттенка. Маленькая принцесса дополнила его туфлями в тон, адаптированными под ее возраст, но очень похожими на выбор ее матери.

Первая леди Лаура Маттарелла также выбрала брючный костюм для приема, хотя в ее случае он был серовато-белого оттенка. Дочь президента Италии выбрала узкие брюки, приталенный пиджак и серый топ.

Этот прием в Княжеском дворце ознаменовал начало дня высокой дипломатии, который завершится сегодня вечером лирическим концертом Сесилии Бартоли в Оперном театре Монте-Карло и последующим государственным ужином. Так что ожидаем новые вечерние образы дам.

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