Княжеская семья Монако устроила церемонию приветствия для президента Италии и первой леди

Княжеская семья Монако с президентом Италии и его дочерью / © Instagram княжеской семьи Монако

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Итальянского президента и его дочь, Лауру Маттареллу, которая является первой леди, встречали во дворце.

Княгиня Шарлин выбрала для торжественного приема брючный костюм в кремовом цвете от Dior, который она предпочитала и в некоторых своих последних публичных появлениях. Его Шарлин дополнила соответствующими туфлями в тон.

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Ее дочь принцесса Габриэлла, которой было поручено вручить Лауре Маттарелле букет цветов, тоже выбрала брючный костюм, хотя в ее случае — нежно-розового оттенка. Маленькая принцесса дополнила его туфлями в тон, адаптированными под ее возраст, но очень похожими на выбор ее матери.

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Первая леди Лаура Маттарелла также выбрала брючный костюм для приема, хотя в ее случае он был серовато-белого оттенка. Дочь президента Италии выбрала узкие брюки, приталенный пиджак и серый топ.

Этот прием в Княжеском дворце ознаменовал начало дня высокой дипломатии, который завершится сегодня вечером лирическим концертом Сесилии Бартоли в Оперном театре Монте-Карло и последующим государственным ужином. Так что ожидаем новые вечерние образы дам.

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