Княжеский дворец Монако поделился трогательным видео в честь дня рождения княгини Шарлин

Вчера, 25 января, княгиня Монако Шарлин отпраздновала свой 44-й день рождения.

Впервые за долгое время отсутствия на публике Шарлин опубликовала видео в Instagram. Этот ролик смонтировал по инициативе королевской семьи Фонд принцессы Монако Шарлин в Южной Африке. В видео представлены детские снимки Шарлин, подростковые фотографии, а также кадры основных моментов жизни принцессы Монако.

"@pcmfsouthafrica С днем рождения, принцесса Шарлин! Мы чтим вас за то, как много вы всегда отдаете, чтобы изменить жизни людей во всем мире, ваша страсть и преданность спасению и изменению жизней действительно вдохновляют ❤️", - написано в подписи к ролику, перепост которого появился на странице Шарлин.

"Мы верим, что это видео о вашем путешествии напомнит вам, насколько вас любят и ценят✨", - дополнено видео такими словами.

Но неизвестно, действительно ли это княгиня Шарлин сама сделала перепост у себя на странице или это сделал кто-то из дворца или приближенных к ней людей. Княжеский дворец Монако также поделился этим же видео на своей официальной странице в Facebook .

Напомним, в ноябре было подтверждено, что княгиня Шарлин отправилась в лечебное учреждение за пределами Монако. А в прошлом месяце муж Шарлин – князь Монако Альбер II – рассказал, что Шарлин выздоравливает, но пока остается в медицинском учреждении. Известно также, что во время рождественских каникул Шарлин навещали муж и дети.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

Читайте также: