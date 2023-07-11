Ко Дню Независимости: в украинских кинотеатрах покажут фильм о легенде Карпат – Олексе Довбуше

В украинский прокат в День Независимости, 24 августа, выйдет в прокат самый масштабный отечественный фильм "Довбуш". Лента расскажет о легенде украинских Карпат – Олексе Довбуше. Размах, с которым создатели подошли к воспроизведению истории Довбуша на экране, направлен передать веяние времени и рассказать о жизни и борьбе предводителя опришков, которого, как и его потомков — современных украинцев — невозможно лишить свободы.

В 1732 г., после смерти польского короля, Россия пытается посадить своего преемника на престол. Начинается кровопролитная война, в которой польская шляхта сражается против России и друг против друга. В это же время в Карпатах появляется таинственный Алексей Довбуш.

Главную роль в фильме сыграл актер Сергей Стрельников, известный за работой в приключенческом боевике "Бесславные крепостные". По словам режиссера ленты Олеся Санина, Сергей с легкостью мог бы проводить мастер-классы по овладению барткой. Актеру пришлось не один день провести в спортивном зале, чтобы получить необходимые навыки для воплощения образа Олексы Довбуша.

"Во-первых, я очень благодарен Олесю Санину и всей съемочной команде за то, что доверили мне сыграть эту роль. Это было все равно, что выиграть лотерейный билет. Потому что в этом персонаже есть все: боль, радость, бой за жизнь и Это, конечно, любовь… Это кино о битве за свою свободу как никогда актуально… Сегодня мы, украинцы, хорошо понимаем, что такое война, что такое, когда кто-то, не в своем уме, совести и чести, пришел на твою землю, чтобы тебя банально уничтожить. И я к земле кланяюсь всем тем ребятам, которые сейчас, рискуя своей жизнью, защищают нашу землю. Каждый из них и есть Довбуш. Это кино о них", — поделился Сергей Стрельников.

Возлюбленную Олексы, Маричку, воплотила актриса Даша Плахтий. В 2018 году она завоевала "Золотую Волгу" в номинации "Лучшая женская роль" за игру в фильме "Стремголов". Чтобы сыграть Маричку, Даша много общалась с режиссером, который погружал актрису в эпоху того времени: рассказывал существующие легенды о Довбуше, эпизоды из истории Украины, быт Карпат, знакомил с песнями о любви Довбуша и Марички.

"Довбуш" — это письмо украинцам из прошлого, это напоминание, что свободу надо выгрызать зубами. История очень резонирует с настоящим и будет поднимать боевой дух украинцев. Для подростков (и не только) это может быть уроком истории, потому что все ключевые исторические моменты удачно вписаны в сюжет. Ко всему, мы сейчас наконец-то сепарировались от русской культуры и обращаем внимание на свою. А нашей культуре для масштабного развития необходим зритель. В первую очередь наш зритель", — комментирует Даша Плахтий.

Таинственного героя — Ивана Довбуша, родного брата Олексы Довбуша — сыграл Алексей Гнатковский, актер Ивано-Франковского Драмтеатра. "Довбуш" – дебют для Алексея в кино. Олесь Санин интригует, что после выхода фильма в прокат он станет настоящим открытием для многих.

"Довбуш" – история, остро резонирующая с современностью.

Синопсис

Карпаты. Начало XVIII века. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Два брата, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В поисках мести господам за убийство родителей Довбушей братья становятся врагами друг другу. Один стремится к деньгам, другой – справедливости. Гуцулы начинают восстание, возглавляемое Олексой. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша. Но он их перехитрил. И разрослась легенда о карпатском рыцаре. Легенда, вдохновляющая поколение борющихся за свободу родной земли. О силе и любви Олексы Довбуша, об измене и несправедливости. О том, как он жил и как обманул смерть.

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