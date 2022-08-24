Ко Дню Независимости: женщины в Ирпене создали собственноручно красивые вышиванки

Модельер из Ирпеня, который пострадал от российской оккупации, предложила другим горожанкам мастер-класс — с нуля вышить себе рубашку. И оказалось, это был не просто пошив одежды – девушки вложили в узоры и цвета все свои мысли, переживания и надежды.

Владелец ателье Юлия Ливинская нашла у родителей на Ровенщине вышиванку. Она начала изучать орнамент, что означает, каковы их региональные особенности.

После этого модельер решила поделиться своими знаниями с другими — предложила девушкам из Ирпеня и окрестных городов создать свою, собственную вышитую рубашку.

Вышивка делается быстро, орнамент у всех одинаковый, но цвет выбирали девушки сами.

Это был не просто мастер-класс, а больше – девичьи вечерницы.

Послеоккупационный Ирпень: девушки взялись шить себе вышитые рубашки с нуля

"В таком процессе надо себя настраивать на позитив, потому что мы символически вкладываем это в нашу рубашку", — сказала жительница Ворзеля Галина Воробьева.

А жительница Ирпеня Надежда Маруга для своей вышиванки выбрала синий и желтый цвета.

"Всегда будет ассоциация с войной, но я хочу, чтобы она несла свет и надежду на мир, я решила эту вышиванку отдать на пожертвования ВСУ", — сказала Надежда.

У правозащитницы Анастасии Доль вышивка красным по белому. Для нее это цвет родного флага.

"Красное и белое для меня символично, потому что я из Беларуси, из свободной Беларуси", — сказала она.

Девушки вышили рубашки. А сшила их модельер Юлия — строчила 10 рубашек чуть ли не до утра.

Во время войны и тяжелых переживаний эти девушки вышиванием немного отвлеклись и сделали что-то маленькое для себя. С Украиной в сердце.