Ко Дню Независимости: женщины в Ирпене создали собственноручно красивые вышиванки

Модельер из Ирпеня, который пострадал от российской оккупации, предложила другим горожанкам мастер-класс — с нуля вышить себе рубашку. И оказалось, это был не просто пошив одежды – девушки вложили в узоры и цвета все свои мысли, переживания и надежды.
Владелец ателье Юлия Ливинская нашла у родителей на Ровенщине вышиванку. Она начала изучать орнамент, что означает, каковы их региональные особенности.
После этого модельер решила поделиться своими знаниями с другими — предложила девушкам из Ирпеня и окрестных городов создать свою, собственную вышитую рубашку.
Вышивка делается быстро, орнамент у всех одинаковый, но цвет выбирали девушки сами.
Это был не просто мастер-класс, а больше – девичьи вечерницы.
"В таком процессе надо себя настраивать на позитив, потому что мы символически вкладываем это в нашу рубашку", — сказала жительница Ворзеля Галина Воробьева.
А жительница Ирпеня Надежда Маруга для своей вышиванки выбрала синий и желтый цвета.
"Всегда будет ассоциация с войной, но я хочу, чтобы она несла свет и надежду на мир, я решила эту вышиванку отдать на пожертвования ВСУ", — сказала Надежда.
У правозащитницы Анастасии Доль вышивка красным по белому. Для нее это цвет родного флага.
"Красное и белое для меня символично, потому что я из Беларуси, из свободной Беларуси", — сказала она.
Девушки вышили рубашки. А сшила их модельер Юлия — строчила 10 рубашек чуть ли не до утра.
Во время войны и тяжелых переживаний эти девушки вышиванием немного отвлеклись и сделали что-то маленькое для себя. С Украиной в сердце.