Ко дню отца: Кейт и Уиьям опубликовали трогательные семейные кадры

Сегодня во многих странах мира, в том числе и в Украине, отмечают День отца.

В Великобритании этот день также празднуют. На странице герцога и герцогини Кембриджских в Instagram было опубликовано коллаж с разными фотографиями, в том числе и новым снимком, где принц Уильям запечатлен вместе со своими тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Известно, что снимок этот был сделан 8 июня 2019 года во время торжественного парада ко дню рождения королевы Елизаветы II.

Королевская семья во время парада ко дню рождения королевы Елизаветы II в 2019 году / Associated Press

Кстати, парад в 2019 году стал последним, перед началом пандемии, который королевская семья посетила почти в полном составе. Не присутствовал на балконе Букингемского дворца только принц Филипп. А вот принц Гарри с супругой Меган присутствовали вместе с остальными членами семьи.

Также на коллаже Кембриджей запечатлены принц Чарльз с сыновьями Уильямом и Гарри, герцогиня Кейт со своим отцом Майклом Миддлтоном, и дань уважения была отдана королеве Елизавете II и ее покойному супругу принцу Филиппу, они были представлены на семейном снимке вместе со своими правнуками. Эту фотографию публика увидела в одной из публикаций семьи уже после смерти принца Филиппа.

Принц Филипп и королева Елизавета II со своими правнуками / Getty Images

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