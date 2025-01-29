Ко Дню влюбленных: про историю любви короля Харальда V и королевы Сони снимают сериал

В прошлом году король Норвегии Харальд V и его супруга королева Соня отпраздновали 56-ю годовщину со дня своей свадьбы. Теперь их история любви будет запечатлена на пленке.

История любви короля Харальда и королевы Сони станет темой новой драмы на Prime Video, а именно их "девятилетней битвы за запретный роман", сообщает The Daily Mail. Выход сериала "Харальд и Соня" на потоковом сервисе запланирован на 14 февраля.

Они познакомились, когда обоим было по 22 года, а поженились в 1968 году, но, как и во многих королевских историях любви, их стремление быть вместе было нелегким, поскольку отец Харальда, король Улаф V, настоял на том, чтобы сын женился на даме королевского происхождения, а Соня была всего лишь дочерью торговца.

Королева Соня и король Харальд V в день своей свадьбы / Фото: Associated Press

Это привело к девятилетней борьбе за их любовь, и сериал будет повествовать об их 60-летних отношениях, рассказывая "подлинную историю любви настолько сильной, что она угрожала норвежской монархии.

"Эта история похожа на сказку", - заявили продюсеры в 2023 году. "Обществу потребовалось время, чтобы принять новых наследного принца и принцессу, но в конце концов любовь победила. У сериала "Харальд и Соня" есть все необходимое, чтобы стать любимцем зрителей по всему миру и всем, кто любит уникальные и подлинные истории любви", — говорится в заявлении продюсеров.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какой была история любви этой королевской пары.

Будущая королева Соня и наследный принц Харальд / Фото: Getty Images

Также сериал снят о истории любви нидерландского короля Виллема-Александра и королевы Максимы.

Король Харальд V и королева Соня / Фото: Associated Press

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