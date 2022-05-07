Кофту Зеленского за 383 гривны с легкой руки Бориса Джонсона продали на аукционе за рекордную сумму

В Лондоне на аукционе по сбору средств на нужды Украины продали флисовую кофту президента Владимира Зеленского, которая была на нем во время встречи с Борисом Джонсоном в Киеве.
Мы уже разбирали подробно образ президента Зеленского в день той знаменательной встречи. На Зеленском была оливковая кофта на молнии с флисом, цена которой составляет 383 гривен, футболка-хаки за 200 гривен, кроссовки Saucony jazz camo, стоимостью 1959 гривен, тактические штаны Rip Stop Dark за 1010 гривен.
Наряд, выбранный для встречи с британским политиком, обошелся главе страны в около 120 долларов, это приблизительно 3530 гривен.
Теперь издание The Telegraph сообщает, что флисовая кофта Зеленского ушла с молотка за 90 тысяч фунтов стерлингов (более 111 тысяч долларов). Начальная цена лота составляла 50 тысяч фунтов стерлингов (почти 62 тысячи долларов).
Как пишет издание, перед началось аукциона выступил добрый друг Украины – Борис Джонсон. Он заявил, что цена на одежду должна быть намного выше ее стартовой цены в 50 000 фунтов стерлингов и призвал участников торгов не жадничать.
Президент Зеленский также выступил во время аукциона по видеосвязи и похвалил Великобританию и храброго Бориса Джонсона, который так сильно поддерживает нашу страну.
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