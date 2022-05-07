Кофту Зеленского за 383 гривны с легкой руки Бориса Джонсона продали на аукционе за рекордную сумму

Кофту Зеленского за 383 гривны с легкой руки Бориса Джонсона продали на аукционе за рекордную сумму

В Лондоне на аукционе по сбору средств на нужды Украины продали флисовую кофту президента Владимира Зеленского, которая была на нем во время встречи с Борисом Джонсоном в Киеве.

Мы уже разбирали подробно образ президента Зеленского в день той знаменательной встречи. На Зеленском была оливковая кофта на молнии с флисом, цена которой составляет 383 гривен, футболка-хаки за 200 гривен, кроссовки Saucony jazz camo, стоимостью 1959 гривен, тактические штаны Rip Stop Dark за 1010 гривен.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве / Associated Press

Наряд, выбранный для встречи с британским политиком, обошелся главе страны в около 120 долларов, это приблизительно 3530 гривен.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве / Associated Press

Теперь издание The Telegraph сообщает, что флисовая кофта Зеленского ушла с молотка за 90 тысяч фунтов стерлингов (более 111 тысяч долларов). Начальная цена лота составляла 50 тысяч фунтов стерлингов (почти 62 тысячи долларов).

Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве / Associated Press

Как пишет издание, перед началось аукциона выступил добрый друг Украины – Борис Джонсон. Он заявил, что цена на одежду должна быть намного выше ее стартовой цены в 50 000 фунтов стерлингов и призвал участников торгов не жадничать.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве / Associated Press

Президент Зеленский также выступил во время аукциона по видеосвязи и похвалил Великобританию и храброго Бориса Джонсона, который так сильно поддерживает нашу страну.

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