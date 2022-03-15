Когда градус напряжения зашкаливает: как это влияет на отношения между людьми

Когда градус напряжения зашкаливает: как это влияет на отношения между людьми

Эмоции у людей сейчас зашкаливают, и это неудивительно. Ведь война – это время, которое каждый переживает по-своему.

Телеграм-канал "Психологическая поддержка" и психотерапевт Анастасия Свердел объясняют, как это влияет на взаимоотношения между людьми.

Когда в мирное время человек осуждает себя или других за ошибки и наказывает за неидеальность, то в период войны это делается с возросшей в разы силой. Требования повысились, но мы остались такими же простыми людьми, которые не могут прыгнуть выше своей головы. Это нужно иметь в виду и добавить лояльности в отношении к себе и близким.

В мирное время бывает сложно принять то, что каждый момент человек осуществляет самый оптимальный из всех возможных выборов. Во время войны ставки растут, и принять это становится еще труднее. Если обычно условия к себе и претензии к другим высокие, то сейчас они зашкаливают. Все сложные переживания умножаются. Тревога становится ужасом, печаль – горем, принятие – восхищением, досада – гневом, интерес – настороженностью. Высокая интенсивность истощает, поэтому нужно внимательнее относиться к восстановлению своих ресурсов.

Мы остаемся все такими же людьми со всей своей человечностью, слабостями и силами. Наряду с эмпатией, сочувствием и любовью, никуда не делась функция злиться, завидовать, конкурировать — и это естественно. Мы все еще не можем быть идеальными или сверхлюдьми, возможности нашего организма все же ограничены и исчерпывающиеся, но и способность восстанавливаться и компенсировать сохраняется. Помогает, если не применять психологическое насилие к себе и своим близким.

Каждый делает все, что может в этой ситуации. Украину сохраняет любовь к каждой части и представителю нашего украинского сообщества, в том числе к себе.

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