Когда мама затмила дочь: королева Елизавета II с принцессой Анной приехали в Глазго

Сегодня к королеве Елизавете II в туре по Шотландии присоединилась ее 70-летняя дочь принцесса Анна.

Монарх и принцесса посетили Детский лесной проект в Глазго. Проект "Детский лес" - это выделенная зеленая зона, предназначенная для того, чтобы соединить местных жителей с природой и объединить сообщество посредством таких мероприятий на свежем воздухе, как садоводство, пчеловодство и другие.

Королева Елизавета II / Getty Images

Ее Величество сегодня прекрасно выглядит в синем пальто и шляпе, украшенной цветами. На пальто у Елизаветы II, как всегда, была пришпилена брошь, в этот раз она выбрала украшение с огромным сапфировым камнем в золотой оправе, которое ранее принадлежало принцу Альберту и стало свадебным подарком принца его будущей супруге, королеве Виктории. Королеве Елизавете эта брошь досталась в день ее коронации в 1953 году.

Королева Елизавета II / Getty Images

Под пальто королева надела белое платье в цветочный принт, подобрала к аутфиту туфли от Anello & Davide и сумку от Launer, а еще надела белые перчатки. Каждый образ для выхода в свет Ее Величество подчеркивает яркой помадой и жемчужными украшениями.

Королева Елизавета II и принцесса Анна / Getty Images

Ее дочь принцесса Анна была в нежно-голубом костюме, туфлях на устойчивых каблуках, синих перчатках и с небольшой сумкой на плече. Она также надела золотую брошь, серьги-клипсы и золотую цепочку на шею. Прическа у принцессы Анны была классической в ее фирменном стиле, а макияж на лице практически незаметный. На фоне королевы Елизаветы II ее дочь выглядела весьма скромно.

Ранее королева Елизавета II в холодно-розовом пальто посещала музей в Стерлинге.

Королева Елизавета II / Getty Images

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Королева Елизавета II в Шотландии (11 фото)

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