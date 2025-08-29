ТСН в социальных сетях

Когда он станет королем: почему принц Уильям и принцесса Кейт не планируют жить в Букингемском дворце

Принц Уэльский Уильям, как и его отец король Чарльз III — не планирует делать своей резиденцией Букингемский дворец, когда станет монархом.

Принцесса Кейт и принц Уильям

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Вместо этого Уильям намерен остаться в своем собственном доме, подобно тому, как его отец, король Чарльз, сохранил Кларенс-хаус в качестве своей лондонской резиденции с момента восшествия на престол в 2022 году.

Букингемский дворец / © Associated Press

Букингемский дворец / © Associated Press

В этом году принц и принцесса Уэльские планируют переехать в свой постоянный дом Форест-Лодж в Большом Виндзорском парке, недалеко от их нынешней резиденции, коттеджа Аделаида.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

У них также есть Анмер-холл, дом с десятью спальнями в поместье Сандрингем в Норфолке, а также апартаменты в Кенсингтонском дворце для официальных приемов.

«Уильям никогда не собирался переезжать в Букингемский дворец», — рассказала Ингрид Сьюард, королевский биограф и главный редактор журнала Majesty Magazine, цитирует ее слова журнал Hello!.

Он никогда не питал к этому месту особой симпатии и, вероятно, не проводил там много времени. Королева Елизавета II и принц Филипп были в отчаянии, когда им пришлось переехать туда из Кларенс-хауса. Но это было тогда, а это сейчас. Возможно, Букингемский дворец будет открыт для публики круглый год, а не только летом, и Виндзорский замок будет использоваться для банкетов».

Форест-Лодж / © Getty Images

Форест-Лодж / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит новый дом семьи Уэльских, в который они планируют переехать до конца года.

Кейт и Уильям Уэльские с детьми / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Кейт и Уильям Уэльские с детьми / © Instagram принца и принцессы Уэльских

