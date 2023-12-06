Когда он станет королем: принц Уильям не видит брата Гарри в королевской семье в будущем

Братья поссорились еще в 2020 году, но окончательно их пути разошлись в начале 2023-го, посте выхода скандальных месуаров принца Гарри.

Сейчас монархом является король Чарльз III, но настанет день, когда эта роль достанется его старшему сыну Уильяму. По информации инсайдеров принц Уэльский уже решил, что не видит будущего своего брата Гарри и его супруги Меган в королевской семье после того, как станет королем.

Принц Уильям и принц Гарри / Фото: Associated Press

"Ощущение такое, что позволить Сассексам вернуться в свои ряды — это плохой шаг, и им следует смириться с этим на неопределенный срок", - делится подробностями инсайдер, который не называет свое имя.

Как пишет express, недавно стало известно, что отношения между принцем Гарри и его отцом королем Чарльзом постепенно восстанавливаются после того, как принц Арчи и принцесса Лилибет поздравили его с днем ​​рождения в день его 75-летия. Однако последующий выпуск книги Омида Скоби "Финал", в которой Чарльз фигурирует, как "королевский расист" вместе со своей невесткой принцессой Кейт, примирение снова зависло в воздухе.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

"А вот принц Уильям совершенно непреклонен в том, что Сассекских не следует приветствовать снова, в то время как король считает, что это поможет остановить цирк СМИ вокруг семьи", - сказал источник. Принц Уэльский явно с этой мыслью не согласен так как считает, что у Гарри и Меган больше не осталось "козырей в кармане".

Король Чарльз — единственный старший член семьи, который питает хоть какую-то надежду на примирение, но это больше связано с тем, что Гарри - его сын, чем с чем-либо еще.

Принц Уильям и принц Гарри / Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что приглашение на Рождество для Меган и Гарри в Сандрингем может быть отозвано еще до того, как будет отправлено в Калифорнию.

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