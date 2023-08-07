Когда они были детьми: названы любимые блюда принцев Уильяма и Гарри

Даррен был личным шеф-поваром королевы Елизаветы II, принцессы Дианы и ее сыновей – принцев Уильяма и Гарри в течении пятнадцати лет. Поэтому он хорошо осведомлен о любимых пищевых привычках членов королевской семьи.

По словам повара в детстве братья любили есть традиционную английскую еду, а среди их фаворитов был домашний пирог с горошком, вареная курица, рис и рыбные котлеты, пишет express. Словом, они ели все то же самое, что ели другие британские дети, а разница была лишь в том, что эти блюда для них готовил повар.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: Associated Press

Даррен Макгрейди также рассказал, что юные принцы были неравнодушны к вкусному десерту, как и большинство детей. Это был десерт из желейного теста, которое раскатывают, затем запекают и подают с заварным кремом. А еще они любили фруктовый летний пудинг. Его обожает и принцесса Уэльская Кэтрин – жена принца Уильяма.

Стоит отметить, что принцесса Диана – мать мальчиков, делала все возможное для того, чтобы у них было обычное веселое детство и, чтобы они росли так же, как росли их сверстники. Вероятно, учтены в этом были и пищевые предпочтения.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: Associated Press

Читайте также: