Когда принцесса Кейт появится на публике: в Кенсингтонском дворце сделали заявление

Принцесса Уэльская продолжает воздерживаться от публичных мероприятий, пока проходит лечение от рака.

На днях появилась информация о том, что Кейт столкнулась с некоторыми проблемами после начала курса терапии. Также представитель Кенсингтонского дворца прокомментировал, когда публика сможет увидеть принцессу на мероприятиях.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

"Ожидается, что принцесса не вернется к работе до тех пор, пока ее медицинская бригада не разрешит это", — заявил он, цитирует его слова BBC.

Обновленная информация о здоровье Кэтрин появилась на презентации отчета ее фонда ранних лет.

Принцесса была проинформирована об отчете Центра раннего детства Королевского фонда, который призывает к увеличению инвестиций в развитие детей раннего возраста.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

"Раннее детство по-прежнему будет занимать центральное место в ее общественной деятельности", — заявил представитель Кенсингтонского дворца.

Ранее, напомним, во время публичных выходов, принц Уильям коротко сказал, что его супруга Кейт чувствует себя хорошо.

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