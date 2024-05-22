Когда принцесса Кейт появится на публике: в Кенсингтонском дворце сделали заявление

Принцесса Уэльская продолжает воздерживаться от публичных мероприятий, пока проходит лечение от рака.
На днях появилась информация о том, что Кейт столкнулась с некоторыми проблемами после начала курса терапии. Также представитель Кенсингтонского дворца прокомментировал, когда публика сможет увидеть принцессу на мероприятиях.
"Ожидается, что принцесса не вернется к работе до тех пор, пока ее медицинская бригада не разрешит это", — заявил он, цитирует его слова BBC.
Обновленная информация о здоровье Кэтрин появилась на презентации отчета ее фонда ранних лет.
Принцесса была проинформирована об отчете Центра раннего детства Королевского фонда, который призывает к увеличению инвестиций в развитие детей раннего возраста.
"Раннее детство по-прежнему будет занимать центральное место в ее общественной деятельности", — заявил представитель Кенсингтонского дворца.
Ранее, напомним, во время публичных выходов, принц Уильям коротко сказал, что его супруга Кейт чувствует себя хорошо.
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