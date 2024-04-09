Когда принцесса Уэльская появится на публике: королевский эксперт высказал предположение

В марте супруга принца Уильяма сообщила, что проходит лечение от рака, тип которого называть не стала.

В видео, которым Кенсингтонский дворец поделился 22 марта, Кэтрин рассказала, что проходит профилактическую химиотерапию от рака и пока не может исполнять свои королевские обязанности, но работу очень любит и скучает по ней.

Поклонники со всего мира желают Кэтрин скорейшего выздоровления и возвращения, а эксперты предполагают, когда же это может произойти.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Королевский корреспондент GB News Кэмерон Уокер сообщил, что мы, возможно, сможем увидеть жену принца Уильяма "в какой-то момент" летом, если позволит ее здоровье", - цитирует его слова express.

"От близких принцессы я слышу, что она вполне может решить посетить определенные мероприятия, если захочет туда пойти", - говорит он. "Но с точки зрения возвращения к полноценным общественным обязанностям и полноценной работы члена королевской семьи, я подозреваю, что это займет некоторое время", - добавляет эксперт.

Король Чарльз III, который также борется с раком, уже вернулся к исполнению некоторых публичных обязанностей, посетив службу на Пасху, а также готовится к празднованию своего дня рождения в июне на параде Trooping the Colour.

Король Чарльз III на службе на Пасху / Фото: Associated Press

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