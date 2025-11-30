- Дата публикации
Когда принц Уильям станет королем: какие титулы могут получить дети Уэльских
Когда принц Уильям станет королем его дети получат новые титулы.
Когда в недалеком будущем принц Уильям станет королем, он будет не единственным членом королевской семьи, сменившим титул. Уильяму предстоит принять важные решения относительно своих троих детей и супруги принцессы Уэльских.
Присвоение титулов — многовековая практика в королевской семье.
Учитывая, что Джорджу, Шарлотте и Луи сейчас всего 12, 10 и 7 лет соответственно, если Уильям взойдет на престол в ближайшие несколько лет, семье может потребоваться некоторое время, прежде чем они примут решение о дальнейших действиях. Более того, многие важные титулы присваиваются в день свадьбы или по достижении совершеннолетия членом королевской семьи.
Когда Уильям станет королем, его старший сын, принц Джордж, унаследует несколько титулов. Согласно королевской традиции, Джордж сразу же станет герцогом Корнуольским, а также автоматически унаследует несколько других титулов, включая шотландский титул герцога Ротсейского. Джорджу также вероятно будет присвоен титул принца Уэльского, хотя это может зависеть от его возраста и семейного положения на момент восшествия на престол его отца.
Принцу Уильяму было 40 лет, и он был женат, когда король Чарльз стал сувереном, поэтому он получил этот титул практически сразу. Однако Уильям может решить подождать до совершеннолетия сына или даровать ему титул в день свадьбы, если эти события еще не произойдут, пишет People.
У принцессы Шарлотты гораздо меньше возможных титулов. Герцогские титулы предоставляются только мужчинам, а для женщины единственный способ стать герцогиней — выйти замуж за герцога. Единственный титул, доступный Шарлотте, — это титул королевской принцессы. Этот пожизненный титул исключительно почетный, но это высшая награда, которая может быть оказана женщине из королевской семьи.
Однако для того, чтобы Шарлотта унаследовала титул, он должен быть вакантным, а это значит, что она не сможет стать королевской принцессой до смерти принцессы Анны — нынешней его владелицы.
Младший из детей Уэльских — принц Луи — не получит автоматически никаких титулов, когда его отец станет королем. Однако, будучи мужчиной в линии наследования, он имеет гораздо больше возможностей. Наиболее очевидной перспективой является титул герцога Йоркского, который традиционно даруется второму сыну монарха со времен короля Эдуарда IV в 1474 году. К тому же, недавно этого титула лишили бывшего принца Эндрю — младшего брата короля Чарльза.
Отец королевы Елизаветы, король Георг VI, был известен как герцог Йоркский до неожиданного отречения от престола его старшего брата, короля Эдуарда VIII, в 1936 году.