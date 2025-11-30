Когда принц Уильям станет королем: какие титулы могут получить дети Уэльских

Принц Уильям с детьми / © Associated Press

Когда в недалеком будущем принц Уильям станет королем, он будет не единственным членом королевской семьи, сменившим титул. Уильяму предстоит принять важные решения относительно своих троих детей и супруги принцессы Уэльских.

Присвоение титулов — многовековая практика в королевской семье.

Принц Уильям / © Associated Press

Учитывая, что Джорджу, Шарлотте и Луи сейчас всего 12, 10 и 7 лет соответственно, если Уильям взойдет на престол в ближайшие несколько лет, семье может потребоваться некоторое время, прежде чем они примут решение о дальнейших действиях. Более того, многие важные титулы присваиваются в день свадьбы или по достижении совершеннолетия членом королевской семьи.

Принцесса Шарлотта, принц Луи и принц Джордж / © Getty Images

Когда Уильям станет королем, его старший сын, принц Джордж, унаследует несколько титулов. Согласно королевской традиции, Джордж сразу же станет герцогом Корнуольским, а также автоматически унаследует несколько других титулов, включая шотландский титул герцога Ротсейского. Джорджу также вероятно будет присвоен титул принца Уэльского, хотя это может зависеть от его возраста и семейного положения на момент восшествия на престол его отца.

Принц Джордж / © Getty Images

Принцу Уильяму было 40 лет, и он был женат, когда король Чарльз стал сувереном, поэтому он получил этот титул практически сразу. Однако Уильям может решить подождать до совершеннолетия сына или даровать ему титул в день свадьбы, если эти события еще не произойдут, пишет People.

У принцессы Шарлотты гораздо меньше возможных титулов. Герцогские титулы предоставляются только мужчинам, а для женщины единственный способ стать герцогиней — выйти замуж за герцога. Единственный титул, доступный Шарлотте, — это титул королевской принцессы. Этот пожизненный титул исключительно почетный, но это высшая награда, которая может быть оказана женщине из королевской семьи.

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Однако для того, чтобы Шарлотта унаследовала титул, он должен быть вакантным, а это значит, что она не сможет стать королевской принцессой до смерти принцессы Анны — нынешней его владелицы.

Младший из детей Уэльских — принц Луи — не получит автоматически никаких титулов, когда его отец станет королем. Однако, будучи мужчиной в линии наследования, он имеет гораздо больше возможностей. Наиболее очевидной перспективой является титул герцога Йоркского, который традиционно даруется второму сыну монарха со времен короля Эдуарда IV в 1474 году. К тому же, недавно этого титула лишили бывшего принца Эндрю — младшего брата короля Чарльза.

Принц Луи / © Associated Press

Отец королевы Елизаветы, король Георг VI, был известен как герцог Йоркский до неожиданного отречения от престола его старшего брата, короля Эдуарда VIII, в 1936 году.