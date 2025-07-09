Кэрол Миддлтон с дочерью принцессой Кейт / © Getty Images

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Когда принц Уильям станет королем, Кейт Миддлтон будет носить титул королевы-консорта. А что в отношении ее родителей, удостоятся ли они каких-либо титулов?

Кейт Миддлтон, как известно, не родилась в аристократической семье с дворянством или королевскими титулами. Миддлтоны познакомились во время работы в British Airways в начале 1980-х годов, Кэрол работала стюардессой, а Майкл был диспетчером полетов. Позже они основали Party Pieces, компанию по поставкам товаров для вечеринок, которая помогла финансировать частное образование их троих детей.

Кэрол и Майкл Миддлтон / © Getty Images

Когда Кейт познакомилась с Уильямом в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии, она и ее семья, включая братьев и сестер Пиппу и Джеймса, оказались в центре внимания общественности и вошли в королевский круг.

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За годы, прошедшие после свадьбы Уильяма и Кейт в 2011 году, Миддлтоны присоединились к королевской семье на таких знаковых мероприятиях, как коронация короля Чарльза в 2023 году, а также на ежегодных встречах, таких как летние сборы в замке Балморал или Королевские скачки в Аскоте.

Несмотря на то, что их приняли в ближний круг королевской семьи, маловероятно, что Кэрол и Майкл получат королевские титулы, когда Уильям станет королем, а Кейт — королевой, пишет People.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Королевские титулы зарезервированы для тех, кто родился или женился в семье, в то время как герцогства и другие дворянские титулы передаются по наследству через семью или даруются правящим монархом.

Напомним, Миддлтоны живут в нескольких минутах езды от дома принца и принцессы Уэльских в Виндзоре и постоянно присутствуют в жизни своих внуков, часто приглашая принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи на ночевку.

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