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Когда принцесса Кейт станет королевой: получат ли титулы ее родители — Кэрол и Майкл Миддлтон
Старшая дочь Кэрол и Майкла Миддлтон станет королевой-консортом, когда принц Уильям взойдет на престол.
Когда принц Уильям станет королем, Кейт Миддлтон будет носить титул королевы-консорта. А что в отношении ее родителей, удостоятся ли они каких-либо титулов?
Кейт Миддлтон, как известно, не родилась в аристократической семье с дворянством или королевскими титулами. Миддлтоны познакомились во время работы в British Airways в начале 1980-х годов, Кэрол работала стюардессой, а Майкл был диспетчером полетов. Позже они основали Party Pieces, компанию по поставкам товаров для вечеринок, которая помогла финансировать частное образование их троих детей.
Когда Кейт познакомилась с Уильямом в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии, она и ее семья, включая братьев и сестер Пиппу и Джеймса, оказались в центре внимания общественности и вошли в королевский круг.
За годы, прошедшие после свадьбы Уильяма и Кейт в 2011 году, Миддлтоны присоединились к королевской семье на таких знаковых мероприятиях, как коронация короля Чарльза в 2023 году, а также на ежегодных встречах, таких как летние сборы в замке Балморал или Королевские скачки в Аскоте.
Несмотря на то, что их приняли в ближний круг королевской семьи, маловероятно, что Кэрол и Майкл получат королевские титулы, когда Уильям станет королем, а Кейт — королевой, пишет People.
Королевские титулы зарезервированы для тех, кто родился или женился в семье, в то время как герцогства и другие дворянские титулы передаются по наследству через семью или даруются правящим монархом.
Напомним, Миддлтоны живут в нескольких минутах езды от дома принца и принцессы Уэльских в Виндзоре и постоянно присутствуют в жизни своих внуков, часто приглашая принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи на ночевку.