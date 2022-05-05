Когда реальность опережает мечту: дочь Кадырова стала зарабатывать в 50 раз больше

Карьере и доходам дочери главы Чечни можно только позавидовать.
Дочери Рамазана Кадырова 23 года, в своем достаточно юном возрасте она уже многого добилась - занимает должность министра культуры Чечни.
Судя по официальной декларации, доход Айшат за год увеличился в 50 раз — с 845 тыс. руб. до 44 млн.
В 2021 году у министра культуры Чечни появился особняк площадью свыше 1,6 кв. м и два нежилых помещения стоимостью более 50 млн руб. Доход мужа, работающего в подчинении у супруги, за последние два года не изменился и составил 1,5 млн.
Доход дочери Рамзана Кадырова за год увеличился в 50 разhttps://t.co/bKdLcmWl0x pic.twitter.com/uVCAN7FpID— Радио Свобода (@SvobodaRadio) May 5, 2022
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