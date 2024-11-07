Когда Уильям станет королем: какой титул может унаследовать его младший сын - принц Луи

Младший сын принца и принцессы Уэльских может унаследовать один важный титул, который ему достанется после того, как его отец Уильям станет королем.

Принц Луи может получить титул герцога Йоркского (сейчас его обладателем является принц Эндрю). Титул герцога был подарен принцу Эндрю покойной королевой Елизаветой II, когда он женился на Саре Фергюсон в 1986 году.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Getty Images

Ранее им также владели отец покойной королевы, король Георг VI, и ее дед, король Георг V.

Согласно традиции, титул герцога Йоркского обычно присваивается второму по старшинству сыну правящего монарха.

Герцогство Йоркское, как и другие королевские герцогства, может быть передано только наследнику мужского пола. Поскольку у принца Эндрю и его бывшей жены Сары две дочери, его титул вернется к короне после его смерти, пишет express.co.uk.

Напомним, принцы Уильям и Гарри получили герцогские титулы в дни своих свадеб (Уильям в 2011, а Гарри в 2018 годах). Ранее, до принятия титула принца Уэльского, Уильям был известен как герцог Кембриджский.

Принц Гарри, женившийся на бывшей актрисе Меган Маркл в Виндзоре, носит титул герцога Сассекского с момента их свадьбы 19 мая 2018 года.

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

Напомним, сейчас принц Уильям находится с визитом в Кейптауне, где вчера состоялась церемония вручения экологической премии Earthshot Prize. Во время своего путешествия принц рассказал журналистам о том, как сейчас обстоят дела со здоровьем его жены Кейт, а также показал, какой аксессуар ему подарила дочь Шарлотта.

Принц Уильям на церемонии Earthshot Prize в Кейптауне / Фото: Associated Press

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