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"Когда я с ними — мне ничего не страшно": пес Патрон показал свою команду

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"Когда я с ними — мне ничего не страшно": пес Патрон показал свою команду

Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Известный пес-сапер рассказал о бойцах ГСЧС, с которыми работает каждый день.

Популярный джек-рассел и член команды пиротехников ГСЧС Черниговской области показал в Instagram новые фото, на которых изображен со своими коллегами-пиротехниками.

"Моя командос. Когда я с ними — мне ничего не страшно. Какая-то коллективная сила воли. Если бы существовал измеритель мужества — я бы его не носил с собой, потому что от пиротехников ГСЧС он бы сломался за первую секунду.

Журналисты часто спрашивают Михаила: "Как это: ежедневно рисковать своей жизнью?" А Михаил всегда удивленно так плечами пожимает: "Мы просто выполняем свою работу". И я наблюдаю часто за нашими коллегами. Они не считают, что то, что они делают — что-то "ого!". Будто просто гуляют себе в лесу. Хотя действительно ежесекундно рискуют своей жизнью.

Патрон и его команда / © Instagram пса Патрона
Патрон и его команда / Фото: Instagram пса Патрона

А граждане потом плещутся в море с минами или идут в еще неразминированный лес за грибами.

Пожалуйста, не пренебрегайте знаками и запрещающими проход лентами. ГСЧС более 6 месяцев работают почти без выходных, чтобы вы остались живыми и невредимыми.

Обещайте! Всем осторожный лизь", — написал Патрон.

Напомним, ранее Патрон сфотографировался в объятиях Леси Никитюк.

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