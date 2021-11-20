Кольцо на помолвку: как принц Филипп создавал главное украшение для Елизаветы II

Сегодня исполняется 74 года со дня свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

Это первая годовщина, которую монарх проводит уже без своего дорогого супруга, который скончался в апреле 2021 года, не дожив до своего 100-летия каких-то три месяца.

Кольцо Елизаветы II / Getty Images

Сегодня мы вспоминаем не только их свадьбу, которая состоялась 20 ноября 1947 в Вестминстерском аббатстве, но и самый ценный подарок в ювелирной шкатулке королевы – помолвочное кольцо, которое она не сняла с пальца даже после смерти мужа.

К выбору кольца принц Филипп подошел со всей серьезностью. Его основным камнем является бриллиант, который принц взял из фамильной тиары своей матери, греческой принцессы Алисы, которая узнав о намерениях единственного сына жениться, сама преподнесла ему свою тиару в качестве подарка, чтобы он мог использовать камни из нее в помолвочном кольце. Потом о намерениях принца узнал его дядя Луис, граф Маунтбеттен и порекомендовал ему лондонского ювелира Philip Antrobus Ltd, который и создал украшение.

Кольцо Елизаветы II / Getty Images

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Это кольцо с трехкаратным бриллиантом круглой огранки в центре и десятью камнями поменьше из платины. Не слишком крупный бриллиант доя наследной принцессы, скажете вы, но принц Филипп всегда ставился своей практичностью, и, вероятно, именно такое кольцо сделал, учитывая настроение Великобритании в те годы, когда страна только недавно вышла из Второй мировой войны. Об их помолвке было объявлено 10 июля 1947 года.

Помолвка принцессы Елизаветы и принца Филиппа / Getty Images

Также Филипп выбрал дополнительные камни из тиары и превратил их в широкий бриллиантовый браслет для королевы, который он подарил ей в качестве свадебного подарка, пишет townandcountrymag.com.

Помолвка принцессы Елизаветы и принца Филиппа / Getty Images

Принцесса Елизавета и принц Филипп в день свадьбы / Getty Images

Сами бриллианты на самом деле относятся к самому концу династии Романовых. Мать принца Филиппа получила эту тиару в подарок в день своей свадьбы, подарена она была императором Всероссийским Николаем II и его супругой царицей Александрой, последними правителями Российской империи, с которыми Алиса была дальними родственниками. Теперь эти камни на пальце носит британская королева.

Принцесса Алиса / Getty Images

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