Кольцо на помолвку: почему украшение принцессы Кейт сравнивают с кольцами принцессы Анны и Евгении

16 ноября исполнилось 12 лет с того дня, как принц Уильям и Кейт Миддлтон объявили о своей помолвке в 2010 году.

О помолвочном кольце Кейт уже очень много рассказано. Первоначально его носила принцесса Диана, мама принца Уильяма. После ее смерти украшение перешло в наследство ее сыновьям и изначально его выбрал принц Гарри, младший сын Дианы. Но, когда его старший брат надумал жениться, Гарри отдал кольцо ему в обмен на часы от Cartier, которые также принадлежали Диане.

Кольцо принцессы Дианы и герцогини Кейт / Фото: Associated Press

16 ноября 2010 года Кейт и Уильям в парадных апартаментах Сент-Джеймсского дворца объявили о помолвке. В тот день Кэтрин появилась на публике в синем платье Issa, о котором мы также уже подробно вам рассказывали. А на ее пальце сверкало кольцо с синим камнем.

В своем интервью по поводу помолвки Кейт описала кольцо как "красивое" и "очень, очень особенное". Еще бы, ведь его носила сама принцесса Уэльская Диана. Напомним, кольцо Диана выбрала из каталога королевского ювелира Garrard.

Принцесса Диана и принц Чарльз в день помолвки / Фото: Associated Press

Никто в королевской семье не носил такое кольцо, ведь обычно королевские невесты предпочитают кольца с бриллиантами. Но, есть несколько человек, которые также носят цветные камни.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в день своей помолвки в 2010 году / Фото: Associated Press

Это дочь королевы Елизаветы II – принцесса Анна. Ее второй супруг сэр Тимоти Лоуренс преподнес ей сапфир кабошон в классической оправе с обеих сторон украшен небольшими гроздьями из трех бриллиантов.

Принцесса Анна с помолвочным кольцом с сапфиром / Фото: Getty Images

Первый муж Анны, капитан Марк Филлипс, также подарил ей обручальное кольцо с сапфиром, так что можно сказать, что Анна является поклонницей красивого голубого камня. Первое помолвочное кольцо королевскоц принцессы было украшено тремя бриллиантами и сапфирами одинакового размера.

Также у принцессы Евгении Йоркской помолвочное кольцо с уникальным сапфиром розового цвета, который называется падпараджа. Джек Бруксбэнк преподнес украшение Евгении в день их помолвки 22 января 2018 года.

Помолвочное кольцо принцессы Евгении / Фото: Getty Images

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