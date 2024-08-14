Кольцо вечности вместо помолвочного: что известно о новом украшении принцессы Уэльской

Недавно публика обсуждала новую ювелирную новинку принцессы Уэльской.
Кейт появилась в видеоролике с принцем Уильямом, в котором они поздравляли сборную Великобритании с завершением соревнований на Олимпиаде в Париже.
На принцессе Уэльской был ее любимый топ в полоску от Ralph Lauren, а эксперт по стилю объяснила тонкое послание Кейт таким нарядом. А также на ее пальце сверкало новое кольцо, его Кэтрин надела вместо своего помолвочного.
Предполагалось, что это может быть старое золотое кольцо, которое ей подарил принц Уильям еще когда они встречались. Это украшение из розового золота с жемчугом (камень, месяца рождения Уильяму в июне) и множеством гранатов (камень, месяца рождения Кэтрин в январе). Но, тогда возникает вопрос, почему мы не видели ее с ним ранее за все 13 лет их брака?
Другие эксперты предположили, что кольцо может быть новинкой и подарком Уильяма, символизирующим их любовь, особенно на фоне трудностей, с которыми столкнулась пара. Тони Френч из Diamonds Factory прокомментировал, почему Кейт может носить это кольцо, а также проанализировал стиль украшения, пишет express.co.uk.
"В настоящее время ходят слухи, что принцесса Уэльская решила носить это кольцо вечности, которое обычно дарят партнеру, когда пара достигает важного рубежа — например, годовщины или рождения ребенк, или в знак любви и преданности. Учитывая слухи, которые окружали пару в начале года, это можно рассматривать как тонкий намек Кейт и Уильяма публике на то, что они любят друг друга больше, чем когда-либо", - говорит эксперт.
Обручальное кольцо с крупным сапфиром, видимо, находится на чистке или быть может ему подгоняют размер. Поэтому предполагается, что новое кольцо принцесса Кейт надела вместо обручального.
Также, напомним, всех впечатлила борода принца Уильяма.
Читайте также:
- Кому идет больше: рассматриваем фото принца Уильяма и короля Чарльза с бородой
- Во всем виновата борода: как принцы Уильям и Гарри поссорились из-за решения королевы Елизаветы II
- Королевский титул для сестры принцессы Кейт: получит ли его Пиппа Миддлтон