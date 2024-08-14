Кольцо вечности вместо помолвочного: что известно о новом украшении принцессы Уэльской

Кейт появилась в видеоролике с принцем Уильямом, в котором они поздравляли сборную Великобритании с завершением соревнований на Олимпиаде в Париже.

Новое кольцо принцессы Кейт / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

На принцессе Уэльской был ее любимый топ в полоску от Ralph Lauren, а эксперт по стилю объяснила тонкое послание Кейт таким нарядом. А также на ее пальце сверкало новое кольцо, его Кэтрин надела вместо своего помолвочного.

Предполагалось, что это может быть старое золотое кольцо, которое ей подарил принц Уильям еще когда они встречались. Это украшение из розового золота с жемчугом (камень, месяца рождения Уильяму в июне) и множеством гранатов (камень, месяца рождения Кэтрин в январе). Но, тогда возникает вопрос, почему мы не видели ее с ним ранее за все 13 лет их брака?

Кейт и Уильям в день своей свадьбы в 2011 году / Фото: Associated Press

Другие эксперты предположили, что кольцо может быть новинкой и подарком Уильяма, символизирующим их любовь, особенно на фоне трудностей, с которыми столкнулась пара. Тони Френч из Diamonds Factory прокомментировал, почему Кейт может носить это кольцо, а также проанализировал стиль украшения, пишет express.co.uk.

Новое кольцо принцессы Кейт / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

"В настоящее время ходят слухи, что принцесса Уэльская решила носить это кольцо вечности, которое обычно дарят партнеру, когда пара достигает важного рубежа — например, годовщины или рождения ребенк, или в знак любви и преданности. Учитывая слухи, которые окружали пару в начале года, это можно рассматривать как тонкий намек Кейт и Уильяма публике на то, что они любят друг друга больше, чем когда-либо", - говорит эксперт.

Обручальное кольцо с крупным сапфиром, видимо, находится на чистке или быть может ему подгоняют размер. Поэтому предполагается, что новое кольцо принцесса Кейт надела вместо обручального.

Кольцо принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

Также, напомним, всех впечатлила борода принца Уильяма.

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