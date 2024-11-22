Кольцо за 70 тысяч долларов: на пальце Меган Маркл заметили особенное украшение

Недавно Меган Маркл посетила вечеринку по случаю запуска линии средств по уходу за волосами своей подруги - знаменитого парикмахера Кади Ли.

Герцогиня Сассекская выбрала для выхода элегантный образ в черном цвете, а на ее мизинце заметили кольцо, стоимостью более 70 тысяч долларов, которое Меган впервые надела в октябре 2020 года для фотосессии на журнала Time.

Меган Маркл на вечеринке / Фото: Getty Images

Известно, что это украшение Меган было изготовлено по индивидуальному заказу Лоррейн Шварц. Оно с бриллиантами, которые Меган получила в подарок с Ближнего Востока. Носила кольцо герцогиня и на "Играх непобежденных" в Германии в 2023 году.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Ювелирные эксперты говорят, что для герцогини это кольцо имеет глубокое значение. Максвелл Стоун из Steven Stone сказал: "Созданное знаменитым ювелиром Лоррейн Шварц, кольцо на мизинце Меган, по-видимому, украшено 3-каратным бриллиантом изумрудной огранки в оправе солитера. Хотя высказывались предположения, что кольцо было подарено Меган таинственным дарителем с Ближнего Востока, его происхождение так и не было подтверждено. Таким образом, кольцо стало источником спекуляций, особенно после того, как Меган появилась в нем на обложке журнала Time. Форма огранки бриллианта символизирует стабильность и силу, что особенно подходит Меган, которая столкнулась с рядом трудностей с тех пор, как она и принц Гарри приняли решение выйти из королевской семьи", - говорит ювелирный эксперт, цитирует его слова express.co.uk.

Кольцо Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл также видоизменила свое помолвочное кольцо, которое ей на помолвку преподнес принц Гарри.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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