Алина Пономаренко создает невероятные коллажи со звездами, поддержавшими Украину

Работами девушка делится на своей странице в Instagram.

Коллажистка из Киева Алина Пономаренко в знак благодарности знаменитостям, поддерживающим Украину, создает оригинальные коллажи в этническом украинском стиле. Свои работы девушка создает с помощью Photoshop и Adobe Illustrator, а звезды на ее работах одеты в украинские национальные наряды с вышивкой.

Так, Алина уже создала коллажи с Бенедиктом Камбербэтчом, Демной Гвасалией, Сарой Джессикой Паркер, Мадонной, Викторией и Дэвидом Бекхэм и множеством других звезд, который громко заявили о своей поддержке украинцам.

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