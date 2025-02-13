Кому идет больше: британская актриса повторила знаменитый "золотой" образ принцессы Кейт

Британская актриса и фотомодель повторила один известный образ принцессы Уэльской Кэтрин.
Актриса Эми Джексон, которая снимается в индийских фильмах, приехала на ежегодный гала-ужин British Asian Trust 2025 в Лондоне в золотом платье с кейп-накидкой Jenny Packham. Платье с V-образным декольте, расшитое пайетками отлично подчеркивало беременный живот актрисы.
Ранее в таком образе мы видели принцессу Уэльскую Кейт, она носила платье Jenny Packham в сентябре 2021 года, появившись в Королевском Альберт-Холле на премьерном показе фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" вместе с принцем Уильямом.
Кейт в тот вечер дополнила образ серьгами Onitaalondon, туфлями Aquazzura, вечерним макияжем, с акцентом на глазах и красивой укладкой.
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