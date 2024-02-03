Кому идет больше: принцесса Беатрис повторила образ принцессы Уэльской

На днях принцесса Йоркская сходила на вечеринку к своей подруге Поппи Делевинь и появилась там в образе, который очень напоминал наряд, в котором принцесса Уэльская в прошлом году приезжала в центр украинских беженцев в Брэкнелле.

Возможно, принцесса Беатрис выбирая наряд для вечеринки черпала вдохновение у принцессы Уэльской. На тусовку Беа приехала в белой рубашке ME+EM, сером жилете с мягким узлом от Zara и в шерстяной юбке-миди тоже от Zara. Образ принцесса дополнила черными бархатными лоферами от Gucci.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Принцесса Кейт, когда посещала общественный центр Vsi Razom в торговом центре Lexicon, в городе Брэкнелл, в Беркшире, появилась на публике в белой рубашке, сером трикотажном жилете от Cefinn и серых шерстяных брюках, дополнив лук остроносыми туфлями на не очень высоких каблуках от J.Crew. К жилету она прикрепила желто-синюю украинскую ленточку, а в руках несла букет сине-желтых цветов. В ушах у принцессы были золотые серьги с жемчугом от Shyla Jewellery, волосы были красиво уложены волнами, а макияж выполнен в натуральных оттенках.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

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