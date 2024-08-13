Кому идет больше: рассматриваем фото принца Уильяма и короля Чарльза с бородой

Принц Уэльский появился в видеообращении, в котором они вместе с женой принцессой Кейт приветствовали британскую олимпийскую сборную и очень удивил королевских поклонников своим внешним видом.

"Принц Уильям с его щетиной — это круто", - писали подписчики в соцсетях принца и принцессы Уэльских.

Принц Уильям с бородой / Фото: Getty Images

Мы нашли еще несколько фотографий, когда принц Уильям носил бороду. На этом фото он запечатлен после утренней рождественской службы в Сандрингеме. Он одет в синее пальто, а на его лице густая борода.

А также нам попалось фото принца Уэльского Чарльза, датированного 1976 годом. Он одет в клетчатый костюм и кепку, молочную рубашку и бордовый полосатый галстук. Сейчас короля Чарльза с растительностью на лице не увидеть.

Принц Чарльз и принц Уильям с бородой / Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри, младший брат Уильяма, рассказывал в мемуарах, что они ссорились из-за того, что Гарри разрешали носить бороду, в том числе и на его свадьбе, а Уильяму – нет. Видимо теперь находясь в отпуске принц делает то, что давно хотел.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

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