Кому идет больше: Сара Йоркская повторила на публике образ принцессы Кейт

Сара Фергюсон вдохновилась одним из образов принцессы Уэльской и появилась на публичном мероприятии в похожем аутфите.

В настоящее время герцогиня Йоркская находится в Австралии в рамках своего книжного тура и посетила среднюю школу Safety Bay и начальную школу Waikiki в Перте, чтобы презентовать книгу и пообщаться с учениками.

65-летняя герцогиня надела однотонное синее платье с белым воротником и с гороховым принтом, а также контрастными жемчужными пуговицами. Снимками с мероприятия герцогиня Йоркская поделилась в своем блоге в Instagram.

(листайте фото вправо)

Это платье удивительно похоже на то, которое носила принцесса Кейт на встрече с представителями общественности во время посещения выставки "День Д: перехват, разведка, вторжение" в Блетчли-парке в 2019 году. На Кэтрин тогда было платье от Alessandra Rich.

Принцесса Уэльская в 2019 году / Фото: Getty Images

Кстати, платьев от дизайнера у принцессы Уэльской много, как-то мы разбирали некоторые ее образы в горох из летнего гардероба.

Читайте также: