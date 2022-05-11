Конец эпохи близится: эксперт по языку тела объяснила, что чувствовал принц Чарльз заменяя Елизавету II на открытии парламента

Принц Уэльский Чарльз вчера впервые заменил свою мать королеву Елизавету II на открытии государственного парламента. Ее Величество смотрела церемонию по телевизору из Виндзорского замка.

Эксперты по языку тела говорят, что Чарльз заметно нервничал. Еще бы, ведь столь ответственный момент в его жизни наступил впервые. Это в первый раз королева пропустила церемонию открытия за последние 59 лет, а всего за 70 лет своего правления пропускала ее лишь дважды – в 1959 и 1963 годах, когда была беременна принцем Эндрю и принцем Эдвардом.

Королева Елизавета II на открытии парламента в разные годы / Фото: Associated Press

Войдя в зал и приблизившись к своему месту, наследник престола задумчиво посмотрел на корону, прежде чем объявить о 38 законопроектах Бориса Джонсона на предстоящий год.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала мероприятие с участием будущего короля и рассказала свое мнение Daily Mail.

"Для своего первого официального принятия на себя роли королевы Чарльз прибыл уверенным в себе. Он использовал одну руку, чтобы управлять и направлять своих гостей и его довольно встревоженную жену Камиллу в здание, улыбаясь и болтая в фойе. Но затем наступил момент, когда он, казалось, собрался с духом, чтобы пойти по стопам своей матери.

Принц Чарльз / Фото: Associated Press

Он вдохнул воздух и выпятил нижнюю челюсть, слегка покачиваясь из стороны в сторону, как будто готовясь к тому, что должно было произойти. Он почти не взглянул на Камиллу, а его сын Уильям шел в нескольких шагах позади него. Когда он шел к арке, ведущей в тронный зал, его голова, казалось, слегка дернулась, как будто он просто увидел место, где должен был быть трон его матери. Занимая свой собственный трон "Консорт", он сидел, достаточно уверенно расставив ноги, но его глаза, казалось, были прикованы к короне перед ним, а выражение его лица выглядело задумчивым", - говорит эксперт.

Чарльз нервничал и особенно это было заметно, когда он произносил речь королевы. Казалось, что его руки даже немного подрагивают.

Принц Чарльз / Фото: Associated Press

Что, впрочем, не удивительно, ведь большой трон его матери остался пустым и было очевидно, что власть королевы продолжает медленно переходить от самого долгоправящего монарха Британии к ее сыну и внуку. Как это не прискорбно осознавать, но правление Елизаветы II близится к своему завершению.

Принц Чарльз / Фото: Associated Press

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