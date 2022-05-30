Конфликты в паре во время войны: как не потерять отношения

Конфликты в паре во время войны: как не потерять отношения

Человеческая психика воспринимает войну как катастрофу для жизни человека, включая все сферы. Отношения в паре – это одна из тех сфер, в которых в этот период чаще возникают конфликты, расставания, меняется форма отношений, проявляется то, что было спрятано глубоко или не проговаривалось в свое время.

Почему так происходит в телеграм-канале "Психологическая поддержка", рассказал психолог, гештальт-терапевт Ольга Котляр.

Злость и претензии друг к другу

Психика человека предусмотрительна – важно понять значение и смысл каждой эмоции и научиться правильно выражать их.

Злость нужна каждому как воздух. Из-за агрессии мы закрываем свои потребности и выстраиваем межличностные границы контакта с людьми и с партнерами в отношениях.

Сейчас злоба поднимается на самом деле на агрессора, на ситуацию, которую невозможно решить на своем уровне, потому что война — дело политическое, а не романтическое.

Заявляя претензии к своему супругу: "Ты ничего не можешь решить!", "У тебя есть свой взгляд?!", "Ты меня не понимаешь" и т. д., женщина таким образом загоняет его в угол.

Важно понимать: да, ваш мужчина не может решить какие-либо вопросы прямо сейчас. Но и критикой в его сторону, с обесцениванием личных амбиций второй половинки вы результата точно не получите.

Это легко проверить. Попытайтесь ответить на вопрос: какого результата вы уже достигли, подавляя самолюбие вашего партнера? А теперь подумайте, насколько вы счастливы с результатом, который у вас есть.

Что делать?

Поддерживать друг друга, научиться слышать кто что может, а кто чего не может дать в этот период. Решать проблему вместе, а не самой, чтобы потом слиться и обижаться.

Говорить друг с другом через "Я-сообщения" вместо "Ты-сообщений". К примеру: "Я прошу твоей помощи" вместо "Ты мне не помогаешь!".

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Мужчины не плачут

Каждая женщина имеет образ своего героя. В женском воображении чаще всего мужчина – это сила, решимость, умение принимать решения, зарабатывать деньги и нести ответственность за благополучие семьи. И когда женщина видит в глазах мужчины страх, отчаяние, беспомощность и слезы, ее ожидания "разбиваются" с болью в сердце.

И в таких случаях отношения в паре начинают терять смысл, потому что женщина перестает видеть в мужчине героя, а мужчина "закрывается", избегая общения из страха быть собой и проявить свою человеческую природу.

Добавим сюда еще чувство вины у мужчин и стыда одновременно за свои эмоции. А у женщины обиды и страх довериться такому мужчине. Что делать обоим?

Запомните: есть человек, а есть его реакции. У каждого человека есть его персональные реакции к какому-нибудь событию, а есть чувства к вам.

Важно не смешивать эти два момента, потому что плачут от боли все люди, как и смеются от радости, за исключением, если смех не вызван защитной реакцией на происходящее.

И любая реакция не характеризует отношение к вам лично. Кроме того, жалеть кого-то – это обесценивать еще сильнее любого человека. Жалость унижает, а обида — не решает суть проблемы. Научитесь отделять эмоции партнера и чувства к вам.

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