Конфуз или намек: поклонники заметили грубую ошибку в описании нового Instagram-аккаунта Меган Маркл

Меган Маркл завела свой блог в Instagram, где будет делиться с подписчиками новостями из своей жизни. В подписи она решила использовать свой титул – герцогиня Сассекская.

В описании блога Меган пишет о себе так: Meghan, Duchess of Sussex – Меган, герцогиня Сассекская, однако, королевские поклонники в соцсети X пишут, что Маркл либо же оконфузилась, либо вскоре нас ждет еще один пост на тему их развода с принцем Гарри, цитирует их express.co.uk.

"Надеюсь, мы увидим еще одно обновление, поскольку она убрала "The"в своем титуле. Отсутствие артикля "The"перед герцогиней Сассекской означает, что она разведена".

Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Меган, герцогиня Сассекская, — представитель разведенного стиля", - пишет другой фолловер.

Похоже, Меган, которая все еще замужем за принцем Гарри (как он сам утверждает) не осознала в полной мере значимости артикля "the".

Напомним, бывшая жена принца Эндрю носит титул "Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская". 65-летняя женщина не включала "The"в свой титул с момента их развода в 1996 году.

Сара Йоркская в Сандрингеме в 2023 году / Фото: Associated Press

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