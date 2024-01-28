Конфуз или она сделала это намеренно: королева Камилла появилась на публике в разных серьгах

Это произошло, когда Ее Величество отправилась с визитом в Суиндон, где постила приют для женщин.

Королевские поклонники обратили внимание на то, что Камилла на этом мероприятии носила разные серьги. В одном ухе у нее была жемчужная серьга-клипса, а в другом – золотая.

Королевский помощник не подтвердил и не опроверг, был ли это осознанный выбор, просто заявив: "Возможно, Ее Величество следовала тенденции несовпадающих сережек".

Королева Камилла / Фото: Associated Press

В этот день Камилла выглядела прекрасно. Она была в бежевом пальто Anna Valentine, которое ранее носила на Рождество. Под пальто у Камиллы была светлая рубашка и зеленый джемпер, а также красная юбка в клетку. Обула королева черные замшевые сапоги на устойчивых квадратных каблуках.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы детально рассказывали про ювелирную шкатулку Камиллы, когда она носила титул герцогини Корнуольской.

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